شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: الدولة المصرية عازمة على تحسين حالة حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مضيفا أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر وأن المنظمات الآن تستطيع زيارة السجون والإنفراد بالمسجون والحديث معه.

وطالب عصام شيحة خلال كلمة له فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الدول التى توجه دائما اللوم لمصر التحقق بشكل شديد عن حالة حقوق الإنسان قبل توجيه اللوم، مشيرًا إلى أن هناك تحسن فى حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وتابع عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "لا يوجد دولة فى العالم وصلت للكمام بشأن حالة حقوق الإنسان، الدولة المصرية محورية وعازمة على تحسين حالة حقوق الإنسان".

ويذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

واتخذ المركــز المصــري مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.