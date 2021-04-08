شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يلتقى وفدا قضائيا من جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الخميس، وفدا قضائيا من دولة جنوب السودان الشقيق، والذى يزور مصر فى إطار برنامج تدريبى فى مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان، حيث استهل الوزير كلمته بالترحيب بالوفد مشدداً على أطر التعاون الدائم مع دولة جنوب السودان الشقيق.

واستعرض الوزير، للوفد اختصاص وزارة شئون المجالس النيابية باعتبارها الوزارة المعنية بتمثيل الحكومة لدي مجلسي النواب والشيوخ، كما تناول شرح آلية وضع مشروعات القوانين والدورة التي تمر بها بداية من إعدادها وحتى إصدارها.

واصطحب الوزير الوفد القضائي في جولة تفقدية لمبني مجلس النواب، تم خلالها زيارة متحف النواب والقاعة الرئيسية بالمجلس، كما تم إلقاء محاضرة للوفد حول التحول الرقمي التي تشهده البلاد ومردوده على التشريعات الوطنية، وذلك من جانب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وتفقد الوفد مجلس الشيوخ وقاعاته بصحبة الأمين العام للمجلس.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوزير عن شكره وسعادته بتلك الزيارة، راجياً تكرارها لما تمثله من دور في دعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.