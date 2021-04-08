شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائى من دولة جنوب السودان يزور مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيداً للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان، استقبل مجلس النواب صباح اليوم، وفداً قضائياً من دولة جنوب السودان فى إطار البرنامج التدريبى الذى تنظمة وزارة العدل للأشقاء فى دولة جنوب السودان فى مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان.

وقام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية، وذلك برفقة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وفى ختام الجولة، التقى الوفد الجنوب سودانى بالمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب فى مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصرى أقدم مجلس تشريعى فى إفريقيا والعالم العربى.

ومن جانبه تمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.