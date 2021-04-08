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مجلس الشيوخ يستقبل وفد من دولة جنوب السودان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان والوفد المرافق له.

 

جاءت الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، فى مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان. 

 

حضر اللقاء المستشار وديع حنا ناشد، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، والمستشار محمد عجاج مستشار وزير العدل لشئون العلاقات العامة والمراسم، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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