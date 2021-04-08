البورصة تعلن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال شهر رمضان.

وقالت البورصة، إن جلسة التداول ستبدأ من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وأضافت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) ستكون يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

ووفقا لبيان البورصو، ستكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الصفقات خارج المقصورة" من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة الساعة 1.30 ظهرا.