المركزي: ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي مسجلاً 3.7% في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 3.7% في نهاية مارس الماضي مقابل 3.6% في فبراير الماضي.

ويعني ذلك تسجيل المعدل السنوي الأساسي المعد من جانب المركزي ارتفاعا طفيفا بعد استقراره على مدار شهرين متتالين في يناير وفبراير الماضيين من 2021 عند 3.6%.

وأشار المركزي في تقريره الشهري حول التضخم والمنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إلى أن سجل الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 0.5% في مارس الماضي مقابل 0.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 0.3% في فبراير 2021 .

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في مارس إلى 4.8% مقارنة بـ 4.9% في فبراير الماضي، ليتراجع طفيفا في مارس الماضي، ليعود إلى مستوى يناير الماضي.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7% بزيادة ونقصان 2% في نهاية الربع الرابع من 2022، بعد نجاحه في تحقيق مستهدفه السابق للتضخم 9% بزيادة ونقصان 3%.