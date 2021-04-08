الاتصالات: تخريج الدورة الأولى من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع خريجي الدورة الأولى من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وتهدف المبادرة، إلى الإسهام في تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

ويتم تقديم المبادرة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال.

وقال وزير الاتصالات، إن مبادرة Startup Launchpad تم إطلاقها في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال ومجتمع معنى بالفكر الإبداعي والخلاق على نحو علمي منظم ووفقا للمعايير العالمية؛ مشيرا إلى أنه التقى بعدد من رواد الأعمال الملتحقين بالمبادرة خلال فترة تلقيهم التدريب حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة في المرحلة المقبلة.

وقال أمير ريزا عميد أكاديمية Babson لتطوير تعليم ريادة الأعمال، إن كلية بابسون تهدف إلى إعداد رواد الأعمال الذين يستطيعون تقديم قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال عدد من البرامج تشمل الطلبة والخريجين بالإضافة الى برنامج التعليم التنفيذي؛ لافتا إلى أن شراكة بابسون لتعليم ريادة الأعمال التابعة لكلية بابسون تضم 29 مؤسسة من 20 دولة.

وقال أيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه يتم العمل على إطلاق دورات جديدة من البرنامج من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناشئة للالتحاق وليشمل محافظات أخرى لدعم ريادة الأعمال في أنحاء الجمهورية؛ مشيرا الى أنه سيتم احتضان الكثير من مشروعات رواد الأعمال الذين التحقوا بالبرنامج في حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

هذا ويتضمن برنامج Startup Launchpad منهج تدريبي يمتد لمدة 8 أسابيع؛ ويحصل خريجي البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال. ولقد تم فتح باب التقديم للدورة الثانية من البرنامج حتى 3 مايو المقبل.