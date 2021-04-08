منظمة الصحة العالميّة : لا ندعم إصدار "جوازات سفر التطعيم"

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تدعم في الوقت الحالي إصدار "جوازات سفر التطعيم" بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان التطعيم يمنع إنتقال فيروس كورونا.

وإستشهدت المتحدثة بإسم المنظمة، مارغريت هاريس بمخاوف الإنصاف والتمييز كسبب آخر لعدم تأييد منظمة الصحة لإستخدام "الجوازات" في هذا الوقت.

وقالت "إننا كمنظمة نقول إنه في هذه المرحلة لا نرغب في إعتبار جواز التطعيم شرطا للدخول أو الخروج لأننا لسنا متأكدين من أن اللقاح يمنع إنتقال العدوى".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن مراجعة لقاحي كوفيد -19 الصيني "سينوفارم" و"سينوفاك"، من أجل إدراج إستخدامات طارئة محتملة في نهاية أفريل.

رويترز