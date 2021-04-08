«المؤبد» بحق القائم بأعمال مرشد «الإخوان» في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على محمود عزت، الذي كان قائماً بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أشهر من القبض عليه في شقة في العاصمة القاهرة.

كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عزت في أغسطس خلال مداهمة شقة سكنية في منطقة «التجمع الخامس».

وقال مصدر قضائي: إن الحكم الصادر على عزت جاء بناء على إدانته باتهامات، من بينها التحريض على العنف، وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013.

وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضاً بحق عدد من قيادات «الإخوان» في ذات القضية المعروفة باسم «أحداث مكتب الإرشاد».

وعزت نائب سابق لمرشد «الإخوان» وكان يُعتبر من صقور الجماعة الإرهابية، ثم أصبح القائم بأعمال المرشد في أغسطس 2013.

وسبق أن حُكم على عزت بالإعدام والسجن المؤبد غيابياً. ووفقاً للقانون المصري، تعاد محاكمته عقب القبض عليه.