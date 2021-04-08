محكمة التحكيم الرياضي تصدم الوداد وتنتصر لسيسوكو

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” قرارها بشأن قضية الوداد مع لاعبه السابق، سيسوكو، إذ قررت تغريم النادي الأحمر مبلغ يقدر بـ170 مليون سنتيم لفائدة لهذا الأخير، مع إلزامه بجميع مصاريف القضية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 210 مليون سنتيم.

وحسمت محكمة التحكيم النزاع لصالح سيسوكو بالحصول على 170 مليون سنتيم، على الرغم من الوثائق، التي أدلى بها الفريق الأحمر لتأكيد حصول اللاعب على جميع مستحقاته.

وكان مكتب خبرة فرنسي محلف قد أكد أن توقيع اللاعب في الوثائق غير صحيح، بخلاف ما أكده الوداد، الأمر، الذي قوى موقف اللاعب الودادي السابق، وحسم القضية لصالحه.