إسبانيا وهبت المغرب أسطول سيارات لقواته الأمنية بلغت قيمتها 35 مليارا

جدة - عبدالحي حسين - حصل المغرب خلال العامين الماضيين على سيارات لدعم قواته الأمنية، تبرعت بها إسبانيا، وبلغت قيمتها حوالي 35 مليار سنتيم، وذلك في إطار دعم جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفاد تقرير، نشره موقع “ديفينسا” الإسباني، المتخصص في أخبار الأمن والدفاع، بأن المغرب يتلقى أكثر من 35 مليون أورو كدعم، عبارة عن معدات، وسيارات شرطة رباعية الدفع تبرعت بها إسبانيا خلال العامين الماضيين للمغرب.

وأكد الموقع ذاته أن الدعم الإسباني للمغرب يدخل في إطار تجهيز وزارة الداخلية لدوريات الشرطة والأمن، المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الموقع ذاته أن الدعم الإسباني يدخل في إطار مشروع “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب”.

كما سجل بأن هناك دعوة أخرى لتقديم دعم للمغرب بقيمة 8.6 مليون أورو لتزويده بـ130 مركبة لجميع التضاريس للبرنامج نفسه، والتي سيتم تسليمها إلى الرباط، بما في ذلك التدريب على الصيانة، وإمكانية التحسين، وهي الصفقة، التي فازت بها شركة “طويوطا المغرب”.

ولفت المصدر ذاته الانتبا إلى وجود دعوة أخرى لتقديم تبرعات بقيمة 6.5 مليون أورو للمغرب، تتكون من 98 كاميرا حرارية طويلة المدى، ومبردة محمولة لفائدة وزارة الداخلية، وذلك في إطار البرنامج نفسه.