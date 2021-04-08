الريسوني يخوض إضرابا عن الطعام بسجن عكاشة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الصحافي سليمان الريسوني، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من اليوم الخميس.

ووفق بيان، نشرته عائلة الريسوني، وتلقى “اليوم 24” نسخة منه، فإن قرار خوض سليمان معركة الأمعاء الخاوية، جاء احتجاجا على ما أسماه “اعتقاله التعسفي، وحبسه احتياطيا مدة ما يقارب سنة من دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه”، على ذمة قضية تتعلق باعتداء جنسي.

وأضاف البيان نفسه أن الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دخل فيه الريسوني، يأتي، كذلك، بالنظر إلى “الظلم الذي طاله، قبل، وبعد اعتقاله، بداية من تهديده، والتشهير به، وبأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي، الذي لم ينتج عن أي إدانة ضده”.

كما سجل البيان نفسه أن رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، التي توقفت عن الصدر الشهر الماضي، يخوض إضرابه عن الطعام، بعد إضرابين سابقين كانا إنذاريين، احتجاجا على اعتقاله.