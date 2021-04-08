الأمم المتحدة تحذر جديد من انهيار الوضع الصحي في اليمن

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

حذّرت الأمم المتحدة، من انهيار الوضع الصحي في اليمن الذي قالت انه لايحتمل الانتظار مع دخول الحرب في البلد عامها السابع، ما أثر على مختلف مناحي الحياة.



وقالت منسقية الشؤون الإنسانية في تغريدة على منصة التدوين تويتر، إن 20.1 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى المساعدة الصحية.

وأكدت أن 51 في المائة فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل، وأن 67 مديرية من أصل 333 مديرية، لا يوجد فيها أطباء.

وأضافت المنسقية أنه في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وأدت الحرب المنتشرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات إلى انهيار المنظومة الصحية وتفشي أوبئة وأمراض تسببت بوفاة عشرات الآلاف