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تونس تعتمد تطعيم جونسون اند جونسون

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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتمد تطعيم جونسون اند جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم الخميس إن بلاده أقرت استخدام لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كوفيد-19 وستتلقى قريبا 1.5 مليون جرعة بموجب خطة للاتحاد الأفريقي.

وتعتزم تونس أيضا شراء جرعات إضافية من الشركة مباشرة لتسريع وتيرة حملة التحصين إذ تستهدف تطعيم خمسة ملايين مواطن بحلول نهاية العام.

وقالت الحكومة التونسية أمس الأربعاء إنها ستمدد ساعات حظر التجول الليلي وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة مع اقتراب وحدات العناية الفائقة بمعظم المستشفيات من طاقاتها القصوى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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