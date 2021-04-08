شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 شرطيين جراء أعمال شغب في أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخضع سبعة من رجال الشرطة في أيرلندا الشمالية للعلاج، بعد الليلة السادسة من الاشتباكات المرتبطة بالقيود على التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبجنازة تخالف قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد

وأثارت أعمال العنف، التي أسفرت عن إصابة صحفي واختطاف حافلة وإضرام النار بها، قلقا واسعا وإدانة من قادة جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وتصاعدت حدة التوتر في أيرلندا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تعاني البلاد من عمليات التفتيش على الحدود بينها وبين باقي المملكة المتحدة عقب انسحاب البلاد من التكتل الأوروبي. وجاءت عمليات التفتيش على الحدود نتيجة انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.