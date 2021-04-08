انت الان تتابع خبر بالصورة.. شاهد أغرب حملة انتخابية في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أطلق المرشح البرلماني في المكسيك كارلوس مايورغا حملته الانتخابية، بطريقة غريبة حيث بدأ بالترويج لبرنامجه الانتخابي من داخل "تابوت".
وقال المرشح الانتخابي، إنه يعبر عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "لامبالاة" السياسيين.
ويهدف مايورغا الى تسليط الضوء على الارواح التي تزهق بالألاف في البلاد من جراء جائحة كوفيد -19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.
ويهدف مايورغا الى تسليط الضوء على الارواح التي تزهق بالألاف في البلاد من جراء جائحة كوفيد -19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.