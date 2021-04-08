بالصورة.. شاهد أغرب حملة انتخابية في العالم

وقال المرشح الانتخابي، إنه يعبر عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "لامبالاة" السياسيين.

ويهدف مايورغا الى تسليط الضوء على الارواح التي تزهق بالألاف في البلاد من جراء جائحة كوفيد -19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

