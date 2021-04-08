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بالصورة.. شاهد أغرب حملة انتخابية في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - أطلق المرشح البرلماني في المكسيك كارلوس مايورغا حملته الانتخابية، بطريقة غريبة حيث بدأ بالترويج لبرنامجه الانتخابي من داخل "تابوت".
وقال المرشح الانتخابي، إنه يعبر عن رسالة مفادها أن الناس يموتون بسبب "لامبالاة" السياسيين.

ويهدف مايورغا الى تسليط الضوء على الارواح التي تزهق بالألاف في البلاد من جراء جائحة كوفيد -19 وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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