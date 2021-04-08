انت الان تتابع خبر رونالدو يحطم رقماً قياسياً جديداً بالدوري الايطالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-08 | 14:58
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قاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فريقه للفوز على نابولي، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.
رونالدو سجل الهدف الأول ليوفنتوس، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 25 هدف هذا الموسم، ويواصل تصدر جدول ترتيب الهدافين.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو هو واحد من بين 3 لاعبين تمكنوا من تسجيل 25 هدفا على الأقل في موسمين بالدوري الإيطالي، بعد تخطي سنهم الـ30 عامًا.
وأضافت أن الثنائي الذي سبق كريستيانو لهذا الرقم، هم جونار نوردال وأنتونيو دي ناتالي.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو هو واحد من بين 3 لاعبين تمكنوا من تسجيل 25 هدفا على الأقل في موسمين بالدوري الإيطالي، بعد تخطي سنهم الـ30 عامًا.
وأضافت أن الثنائي الذي سبق كريستيانو لهذا الرقم، هم جونار نوردال وأنتونيو دي ناتالي.
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