أوغندا تعلن توقيع اتفاق عسكري مع مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوغندا أنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية.

ووفقا لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أُبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.



ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية والذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر".

ولم يصدر عن الجانب المصري تعقيب رسمي على ما أعلنته أوغندا حتى عصر اليوم الخميس.

وتعد أوغندا إحدى دول حوض النيل الذي يشهد حاليا خلافا ثلاثيا بين دولتي المصب مصر والسودان من ناحية ودولة المنبع إثيوبيا من ناحية أخرى، بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد روافد هذا المجري المائي الاستراتيجي.