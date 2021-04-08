امير قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث امير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال لقاء عقده الشيخ تميم بن حمد مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت الوكالة ان الجانبين بحثا كذلك خلال اللقاء أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.