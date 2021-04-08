حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت القادمين على مناطق المملكة، حيث تتجاوز العظمى (40°م) على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وانخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت.



وتوقع المركز أن تسجل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك درجات حرارة (3° _7°) يوم الأحد، فيما تنخفض درجات الحرارة على وسط وشرق المملكة الاثنين.

كما توقع المركز أن تتسبب الرياح السطحية في ارتفاع الأمواج، والتي قد يصل ارتفاعها إلى أكثر من 2.5 متر من يوم الجمعة على سواحل منطقة تبوك (ضباء، الوجه، أملج، شرما)، ويمتد إلى سواحل منطقة المدينة المنورة (ينبع) وسواحل منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، الليث) من السبت إلى الإثنين.

وأوضح المركز أنه بسبب التفاوت في درجات الحرارة فيتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يومي الجمعة والسبت على الحدود الشمالية، والجوف، وحائل وعلى الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تؤثر على (الشرقية، الرياض، القصيم) من السبت إلى الاثنين وتتجاوز سرعتها أكثر من 45كم/ساعة.

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً (قد يتخللها سحب رعدية ممطرة) على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم) تشمل منطقة نجران ومرتفعات منطقتي (عسير، جازان)، وذلك يومي الجمعة والسبت