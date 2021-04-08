شكرا لقرائتكم أميركا و الصين الصين تتهم أميركا بتصعيد التوتر حول تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت الصين، اليوم الخميس، بمسؤولية نشوب توتر بشأن تايوان على الولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أميركية قرب الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وتساءلت بكين إن كان يمكنها الإبحار في خليج المكسيك "لإظهار القوة".

وشكت تايوان من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وقالت الصين، الاثنين، إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة. وأضافت أمس الأربعاء أن سفينة حربية أميركية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الصيني الرئيسي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، في إفادة يومية أن "السفن الأميركية التي تشارك في استفزازات، تبعث

برسائل خاطئة وخطرة لقوى الاستقلال في تايوان وتهدد السلام والأمن في مضيق تايوان".

وتابع مستنكرا: "أتذهب سفينة حربية صينية إلى خليج المكسيك لتقوم باستعراض للقوة؟

وفي 2015 أبحرت خمس سفن حربية صينية في المياه الدولية في بحر بيرنج قبالة ألاسكا في سابقة للجيش الصيني، لدى قيام الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بجولة في تلك الولاية.

وتقول البحرية الأميركية إنها تنفذ بانتظام ما وصفتها بعمليات مرور "روتينية" عبر مضيق تايوان.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها مما وصفته بنمط من الترهيب تتبعه الصين في المنطقة ويشمل تايوان، وأعلنت أن التزامها تجاه تايوان "ثابت كالصخر".