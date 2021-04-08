شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ميانمار في بريطانيا «تحت الاحتلال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ.ف.ب

اتهم السفير الميانماري في العاصمة البريطانية لندن شخصية عسكرية مقربة من المجموعة الانقلابية الحاكمة في رانغون عاصمة ميانمار بـ «احتلال» سفارة بلاده وبمنعه من دخولها. ورداً على سؤال عن الأشخاص الموجودين في المبنى بينما هو يقف في الخارج، قال السفير الميانماري كياو زوار مين، الأربعاء، إنه «الملحق العسكري، إنهم يحتلون سفارتي».

واستدعت المجموعة العسكرية السفير الشهر الماضي بعدما أصدر بيانً يؤيد الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعلياً أونغ سان سو تشي وأطاحها الجيش في الأول من فبراير/ شباط الماضي.

وقال كياو زوار مين في رسالة نقلها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة عبر«تويتر» إن «الدبلوماسية هي المخرج الوحيد والرد الوحيد لمعالجة المأزق الحالي».

وكان السفير الميانماري صرح لصحيفة «ديلي تلغراف» بشأن الذين يحتلون السفارة: «قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك لن يسمحوا لي بالدخول». وأضاف: «لا يمكنهم فعل ذلك»، مؤكداً أن «الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك».

وجرت تظاهرة احتجاجية على الانقلاب العسكري مساء الأربعاء أمام السفارة، وفرضت بريطانيا عقوبات على العديد من مسؤولي المجموعة العسكرية بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ لدورهم في الانقلاب العسكري، وكذلك على شركات مرتبطة بالجيش.