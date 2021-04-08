شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: «أدنوك» تدرس طرح نشاط الحفر في سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إدراج نشاط الحفر لديها في سوق أبوظبي.

وقالت المصادر، إن أدنوك أجرت مباحثات مع بنوك بشأن الطرح العام الأولي المحتمل. وقال اثنان من المصادر إن أدنوك ترغب في إتمام الصفقة هذا العام. وقال أحدهما إن المباحثات في مرحلة مبكرة لكن حجم الطرح العام الأولي قد يتجاوز المليار دولار.

وإذا تمت العملية، ستكون ثاني إدراج تقوم به شركة النفط لوحدة في سوق أبوظبي بعدما أدرجت أدنوك للتوزيع في أواخر 2017 وجمعت 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار).

وباعت أدنوك، حصصا أيضا في بنيتها التحتية لأنابيب النفط وأنشطة التكرير إلى شركات ومستثمرين عالميين.

وتملك أدنوك للحفر وتشغل أسطولا كبيرا من الحفارات منها 75 حفاراً برياً و20 حفاراً بحرياً و11 حفاراً مخصص للعمل في الجزر النفطية الاصطناعية، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وبحسب «رويترز»، فإن النشاط مهم لعمليات المنبع لدى أدنوك، إذ يساعد شركة النفط في تحقيق أهدافها الإنتاجية.

والصفقة المحتملة تأتي فيما تسعى كبرى شركات النفط والغاز في العالم للسيطرة على التكاليف في ظل أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالطلب على النفط وأسعاره.

وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك في يونيو إن إستراتيجية تحول انطلقت قبل أربعة أعوام ساعدت الشركة في التكيف بسرعة أكبر مع تغيرات السوق، وإنها ستواصل العمل مع المستثمرين الإستراتيجيين لجذب رأس المال الأجنبي وتعظيم القيمة من مواردها. (رويترز)