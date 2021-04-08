العبار يكشف عن نمو قياسي في مبيعات «إعمار» بالربع الأول

دبي: ”الخليج 365”

كشف محمد العبار العضو المنتدب لشركة «إعمار» العقارية عن نمو قياسي في مبيعات شركة إعمار خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى نحو 6 مليارات درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في الربع العام 2020، بحسب العبار، أي بنمو 140%.

وقال العبار في تصريحات صحفية إنه متفائل حيال العام 2021 الذي شهد بداية التحسن بعد عام سابق صعب طبعته تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب البيانات المتاحة فقد بلغت مبيعات الشركة في الإمارات 3.23 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020.

وأضاف العبار في مقابلة مع «العربية»، أن «الأرقام تبشر بالخير رغم الصعوبات التي ما زال يواجهها قطاع الفنادق والمراكز التجارية».

ووفقاً للعبار فقد ارتفعت أسعار الفلل بما يتراوح بين 20 و25% في آخر 5 أشهر بسبب زيادة الطلب التي يرى أنها ستستمر. واعتبر أن أسعار العقارات في دبي ما زالت متدنية مقارنة بمناطق أخرى من العالم.