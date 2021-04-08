إنجاز جناح فرنسا في «إكسبو 2020 دبي»

دبي: ”الخليج 365”

زارت ريم الهاشمي، وزيرة دولة، والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، يرافقها فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية، الخميس، جناح فرنسا في المعرض الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات، للاطلاع على اللمسات النهائية التي طبعت إنجاز هذا الجناح بالكامل. وكان في استقبالهما إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، وبحضور كل من كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، ورجاء رابي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، إضافة إلى ممثلين عن شركتي «إنجي» و«أورانج» السفيرين الراعيين لـ«جناح فرنسا» والرعاة الرئيسيين: «أكور» و«شركة كهرباء فرنسا» و«المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية» و«لاكوست» و«رينو»، إذ من المتوقع أن يشهد على ابتكاراتهم ملايين الزوار على مدار ستة أشهر، فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

بدأ العمل ببناء «جناح فرنسا» بوضع حجر الأساس في مايو/ أيار من عام 2019 بحضور إليزابيث بورن، وزيرة النقل الفرنسية السابقة. وعلى الرغم من الأزمة الصحية التي ألمّت بالعالم وتأجيل «إكسبو 2020 دبي» جرّاء ذلك، فإن استكمال «جناح فرنسا» قبل 5 أشهر من الافتتاح المقرر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يعد إنجازاً كبيراً تحت وطأة تلك الظروف. وقد بذل مهندسو المكاتب الهندسية التي أشرفت على إنجاز هذه المشروع جهوداً كبيرة، وعلى رأسهم جان لوك بيريز وبرنارد موبلو (أتيليه دو برادو للهندسة المعمارية)، وجاكوب سيلينييه وباسكال جرابلي (سيلينييه آند جرابلي الهندسية)، حيث أشرفوا شخصياً على مراقبة خططهم، خطوة بخطوة، وصولاً إلى الانتهاء منها في 8 إبريل/ نيسان الجاري.

وتمت أيضاً خلال هذه الزيارة التي أضفت طابعاً رسمياً على الانتهاء من استكمال «جناح فرنسا»، غرس آخر ثلاث شجرات من نوع «آكاسيا آرابيكا» في شريط الحديقة المحيطة به كرمز لهذا الإنجاز. كما تم تصميم كورنيش المنتزه المحيط بالجناح ليكون مساحة ترفيهية للزوار والاستراحة فيها، إضافة إلى زراعة أنواع من الأشجار المعرّضة للانقراض.

ومن المقرر أن يكشف «جناح فرنسا» في 26 إبريل الجاري، النقاب عن المزيد من التفاصيل التي تستقطب اهتمام الزوار، خصوصاً المعارض المصاحبة الموقتة والدائمة التي سوف تنطلق رحلة استكشافها اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

