شكرا لقرائتكم خبر عن مول جديد يفتح أبوابه أمام الزوار في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أنجزت شركة «نخيل»، المرحلة الأولى من أحدث مراكزها التجارية «سيركل مول» الذي افتتح أبوابه، أمس الخميس، بشكل أولي أمام الزوار. ويهدف هذا المركز الذي يحتل موقعاً استراتيجياً وسط «قرية جميرا الدائرية» قُبالة شارع حصة، إلى أن يكون وجهة عائلية لسكان وزوار القرية والمناطق المحيطة بها، في حين يضم مجموعة واسعة من كبرى محال البيع بالتجزئة، والعلامات التجارية الشهيرة والمطاعم والأنشطة الترفيهية.

وسوف يشهد «سيركل مول» الذي يمتد على مساحة 532 ألف قدم مربعة، افتتاح مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما فيها سوبرماركت «سبينس»، و«نستو هايبر ماركت»، و«دايسو»، و«صيدلية ميديسينا»، و«دو»، و«اتصالات»، إضافة إلى كل ما يحتاج إليه المجتمع من وسائل التسوق المريح وعلى مقربة من منازلهم.

وبحلول النصف الثاني من عام 2021، سوف يضم هذا المركز التجاري، نحو 80 متجراً ومطعماً ومركزاً ترفيهياً، بما في ذلك «باسكن روبنز»، وصيدلية «لايف»، و«ستاربكس»، و«ماكدونالدز»، و«آل فورنو»، إضافة إلى العديد من المتاجر الأخرى. كما سيضم هذا المركز التجاري مجموعة واسعة من محال البيع بالتجزئة، في حين سوف يفتح نادي «ول فيت» الذي يتميز بأوجهه المتعددة عالية التقنية لأنشطة اللياقة البدنية والرشاقة التي تسهم في تطوير القدرات الجسدية والعقلية ما يشكل مزيجاً من الرياضات الأولمبية المماثلة، في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: يسرّنا أن يفتح «سيركل مول» أبوابه قريباً أمام المجتمع المحيط به والزوار. إن إنجاز هذا المركز التجاري المجتمعي يشكل دليلاً قوياً على مدى التزامنا ببناء وجهات مصممة خصيصاً من أجل تلبية احتياجات سكان مجمّعاتنا السكنية. ونحن على ثقة كاملة بأن «سيركل مول» سوف يصبح وجهة رئيسية داخل قرية جميرا الدائرية والمناطق الأخرى الواقعة في جنوبي دبي.