شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 874 وحدة بـ 2.3 مليار درهم خلال أسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.1 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 963 مبايعة بقيمة 2.87 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 512.58 مليون درهم و874 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 624 مليون درهم بمنطقة أم رمول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 109 مبايعات بقيمة 305 ملايين درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 204 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.19 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 1.47 مليار درهم و272 رهن فلل وشقق بقيمة 713.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 419 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 290 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 142.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.

التصرفات اليومية

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة الخميس تسجيل 228 مبايعة بقيمة 708.53 مليون درهم، منها 15 مبايعة للأراضي بقيمة 166 مليون درهم و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 542.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 785.26 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 591.82 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 193.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 417 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 166 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 36.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.

