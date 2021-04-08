شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإعلام الأسري» يوصي بالتركيز على القيم والاتجاهات السليمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

اختتم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، جلسات ملتقى الشارقة للإعلام الأسري بجلسة «ممارسات في الإعلام الأسري.. خبرات وتجارب تركت أثراً» عبر برنامج «زووم».

واستضافت الجلسة منية برناط، الإعلامية في تلفزيون الشارقة، والدكتور خالد الحليبي، مدير مركز بيت الخبرة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة آمال إبراهيم، استشارية علاقات أسرية في مصر. وأدارت الجلسة فاطمة محمد، الإعلامية من المكتب الثقافي والإعلامي.

وعلى هامش الملتقى نظّمت ورشة «صناعة برنامج إعلامي موجه للأسرة»، قدمها الإعلامي صالح العجرفي، مدير استديو الإذاعة بالدمام، ومدرب معتمد. وأدارت الورشة لطيفة الدرمكي، من المكتب الثقافي والإعلامي. وحضر الورشة عدد من طلاب كليات الإعلام والمهتمين بالبرامج الإعلامية، من داخل الدولة وخارجها، وأضاءت على خصوصية البرامج الأسرية وأسس إعدادها السليم.

وخرج الملتقى في ختام أعماله بتوصيات عدة، منها: بناء أو تبني نموذج إعلامي أسري فاعل ومؤثر يخاطب بقيمنا الأصيلة كل أفراد الأسرة، ويمدهم بمنظومة ثقافية معاصرة، أساسها التنمية والثوابت المجتمعية، ومنطلقها الممارسات العالمية، وتقديم القدوة الحقيقية من الرموز من المفكرين والعلماء، والدخول في حوارات مع أفراد المجتمع، لاسيما الشباب لتوعيتهم وتعزيز قيم المجتمع الأصيلة.

كما أوصى بتدريب الأسر وتوعيتها وتفعيل دورها في متابعة الأبناء بطريقة غير مباشرة. فضلاً عن وضع مفهوم التربية الإعلامية، حتى يوجه أفراد الأسرة بأهمية انتقاء ما ينشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتطوير مهارة التفكير الناقد لديهم، ومن ثم تحقيق مستوى من المراقبة الذاتية للفرد بنفسه، إزاء بعض المضامين التي تخالف هويتنا الوطنية. وإدخال مقرر التربية الإعلامية في جميع المؤسسات التعليمية، وتنظيم دورات تدريبية للوالدين في التربية الإعلامية وآلية تطبيقها في نطاق الأسرة.