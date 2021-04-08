شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الصحة العالمية بالقاهرة: مصر استطاعت حماية مواطنيها خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحمى المواطنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتقدم كافة الخدمات خلال جائحة كورونا، رغم التحديات.

وأضافت فى كلمتها فى مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر كانت من أعلى الدول التى لديها مصابين بفيروس سى، ولكن بعد إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، اختلف الأمر، وهناك دورا كبيرا يتم من المبادرات الصحية.

وقالت إن دور مصر فى مواجهة فيروس كورونا كبير من خلال توفير اللقاحات وتحسين التعامل من خلال المنظومة الصحية، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على التوزيع العادل للقاح كورونا بين الدول من بينها مصر.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية وافقت على اللقاحات ضمن بند الطوارئ، لنكون جميعا أمنين، ولابد من الالتزام بالتباعد والتهوية والإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمرتأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلىمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهوروتفشى الوباء العالمى.