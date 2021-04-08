شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر فى المركز الأول بالعالم بشأن إجراءات مساندة المرأة خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19، مضيفة أن مصر قدمت إطارا تنمويا وحمائيا فى ظل وباء كورونا.

وأضافت مايا مرسى، خلال كلمة لها بمؤتمر للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن مصر احتلت المركز الأول فى الإجراءات التى اتخذتها الدول فى العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا، وأن المجلس القومى للمرأة أطلق أليه لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وتم رصد 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلى يناير 2021.

ولفتت إلى أن الحكومة ترجمت رسائل الرئيس السيسى المتعلقة بتقدير مكانة المرأة، بحرافية شديدة وما صحبها من قرارات راعت صالح المرأة، موضحة أن هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة اقتصاديا والعمل على تقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق التنمية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والغذاء والتأمين الصحى ومبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، وهناك أيضا برنامج الشمول المالى الذى يهدف للتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، كما أطلق المجلس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة.

ونوهت إلى أن مصر حققت تقدمًا إيجابيا ملحوظا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال الـ6 سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، لافتة إلى أن من أهم السياسات والإجراءات التى تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية فى ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هى مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين فى القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومى للمرأة فى اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الدور الهام للمرأة المصرية فى المناصب القيادية.

وذكرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع .

يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشى الوباء العالمي.