شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الوجبة المدرسية ستكون حسب المؤشرات الصحية للطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم افتتاح أكثر من 800 مركز لمتابعة الأنيميا، وتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية، مضيفة :" الوجبة المدرسية فى المدارس ستكون حسب المؤشرات الصحية للطفل او الطالب وستكون مختلفة".

وأعلنت وزيرة الصحة خلال كلمة لها فى "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، عن مركز صحة و تنمية الأسرة قريبا، مضيفة أن من ضمن المبادرات أيضا مبادرة الكشف عن ضعف فقدان السمع، مشيرة الى أن تلك المبادرة مبادرة إنسانية تمنع فقدان السمع، وعالجنا كل من يعانى من ضعف و فقدان السمع.

وتابعت: "تمت إتاحة الخدمات بالمجان خلال جائحة كورونا، ولم نأخذ جنيها من أى انسان علشان نعالجه من كورونا، ودعمنا الأطقم الطبية نفسيا ومعنويا واقتصاديا، ومن خلال قوانين، إتاحة الرعاية الصحية مجانا للجميع ".

يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

اتخذ المركــز المصــرى مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.



















