شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "القومى لحقوق الإنسان": الخدمة الصحية حق جوهرى وأصيل من حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكر للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تنظيم مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، موضحًا أنه يقدم من خلال هذا العمل أول استجابة معرفية واسعة لموضوع كورونا وحقوق الإنسان، والتماسك الكبير والحرص على أن تكون جميع الأطراف ذات الصلة موجودة وممثلة.

وأضاف ياسر عبد العزيز خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحق فى الصحة حق جوهرى وأصيل من حقوق الإنسان منذ بدء التوافق الأممى على وجود شرعة دولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى لديه مسئولية كبيرة فى إعانة الدول فى توفير الحد من الرعاية الصحية لمواطنيها.

ويذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.

اتخذ المركــز المصــري مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.