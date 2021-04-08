بالأرقام.. نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 36 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 242 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 2403 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 15967 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24ساعة الماضية.