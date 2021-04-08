الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعتمد ٤٧ مدرسة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتمدت ٤٧ مدرسة تابعة للمديرية بالإدارات التعليمية الثمان.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم، فقد توزعت المدارس على الإدارات التعليمية الثمان بالمحافظة، كالتالي ٧ مدارس بإدارة المنتزه، و٨ مدارس بإدارة شرق، و٦ مدارس بإدارة وسط، و٦مدارس بإدارة الجمرك، و٩ مدارس بإدارة غرب، و٦مدارس بإدارة العجمي، و٢ مدرسة بإدارة العامرية، و٣ مدارس بإدارة برج العرب.

وحصل "الخليج 365" على كشف بأسماء المدارس المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهي: