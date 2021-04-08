وزير التنمية المحلية يفتتح ميدان المحطة ويضع حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، أعمال تطوير ميدان محطة سكة حديد طنطا بتكلفة حوالى 9 ملايين جنيه.

ووضع اللواء شعراوي، وضع حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية ومطاعم بشارع الجلاء في إطار بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة (جاب) الفرنسية بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه.

وشهد اللواء شعراوي والدكتور رحمي فعاليات مبادرة "مواطنون ضد الغلاء" أمام ديوان عام المحافظة، والتي سيجري إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية.

واستكمل وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية الزيارة بتفقد الموقف التنفيذي الحالي لمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم المقامة على مساحة ١٤ قيراطًا، وأعمال التطوير بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محورًا حيويًا للمحافظة حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية إلى ميدان المحطة والسيد البدوي.

وافتتح الوزير محطة سكة حديد طنطا بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير من دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة، وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالإنترلوك بالإضافة إلى تطوير ورصف ميدان المحطة والشوارع المؤدية إليه، ودهان واجهات العمارات المطلة على الميدان.

واتجه "شعراوي" لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي ومشروع الممشى السياحي، وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع وتركيب البازلت بطول الشارع.