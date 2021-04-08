الكويت.. إحالة شركة كبرى للتحقيق بتهمة غسل الأموال والتعامل مع ايران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الأمنية الكويتية، عن إحالة شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع “شبكة فؤاد الإيراني” والتي تم ضبطها منتصف 2020.

وسائل إعلام كويتية، نقلت عن مصدر أمني قوله، إنه “خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي”.

على إثر ذلك، استدعى الأمن الكويتي كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، وبعد التحقيق معهم لمدة أسبوع، توصلت المباحث إلى أن “التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية” حسبما نقلت صحيفة “القبس” عن المصدر.

وأضاف المصدر الأمني، “باشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية”.

وبحسب المصدر الأمني، فقد تم تحديد يوم 28 من شهر نيسان \أبريل الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.

يذكر أنه تم ضبط “شبكة فؤاد الإيراني” منتصف حزيران\ يوليو الماضي، بعد مداهمة “شاليه” بمنطقة “بنيدر”، ومواقع أخرى للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب “فؤاد صالحي”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار كويتي ،أي ما يقرب الـ 13 مليون دولار.