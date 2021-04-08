رئيس الموساد يزور واشنطن لمناقشة ملف إيران النووي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن يزور رئيس الموساد الاسرائيلي يوسي كوهين واشنطن خلال الأيام القليلة القادمة لاجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الابيض ورؤساء الاجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة. حسبما افادت القناة الاسرائيلية (13).

يشار أن هذه اول زيارة لشخصية اسرائيلية كبيرة الى واشنطن بعد دخول الرئيس بايدن الى البيت الابيض، حيث سيصل رئيس الموساد قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واشارت القناة الى انه في اسرائيل يحاولون ان يحددوا لرئيس الموساد موعدا للاجتماع مع الرئيس جو بايدن.

ومن المتوقع ان يقوم كوهين باستعراض معلومات استخباراتية وادلة امام الامريكيين تشير الى استمرار الايرانيين بالكذب واخفاء معلومات بما يتعلق ببرنامجهم النووي خلال الاتفاق النووي السابق وحتى هذه الايام.

وسائل إعلام إسرائيلية لفتت إلى رئيس الموساد سيحاول اقناع المسؤولين الامريكيين بانه لا توجد حاجة لاتفاق جديد قريبا، وانما تشديد الاتفاق الاصلي.