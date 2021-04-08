حكم عليه بـ6 سنوات سجنا ابتدائيا.. جلسة جديدة لمحاكمة برلماني ورئيس جماعة

جدة - عبدالحي حسين - تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية في ولاية جهة مراكش – آسفي، المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية، والموجودين رهن الاعتقال في السجن المدني في مراكش.

المتهمان سبق لهما أن أدينا ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الارتشاء، إذ أصدرت حكما على المتهم الأول، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل المنسوب إليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على المتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 500000 درهم.

واعتقل مولاي عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة.

وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم في الخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري في واحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.