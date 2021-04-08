ناطق سابق باسم حزب “البام” خبيرا في المجلس الوطني للصحافة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المجلس الوطني للصحافة تعيين خالد أدنون، المدير العام السابق، والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خبيرا مكلفا بالتكوين والتعاون في المجلس ذاته.

وأسفرت النتائج النهائية لمباراة تشغيل خبير مكلف بالتكوين والتعاون في المجلس الوطني للصحافة، المنظمة من طرف المجلس نفسه، بتاريخ الاثنين 5 أبريل الجاري، عن نجاح أدنون، ونيله المنصب المتبارى عليه.

يذكر أن أدنون راكم تجربة مهنية طويلة في مجال الصحافة، إذ سبق له أن عمل صحافيا في عدد من القنوات الفضائية، من بينها القناة الثانية، وشبكة الجزيرة القطرية.