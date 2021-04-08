أول رحلة للمدرب هشام الدميعي رفقة الكوكب المراكشي

جدة - عبدالحي حسين - شدت بعثة الكوكب المراكشي لكرة القدم، الرحال، صباح اليوم الخميس، صوب مدينة الرباط، استعدادا لمواجهة جمعية سلا، لحساب الجولة 17 من القسم الاحترافي الثاني.

وستدخل عناصر الكوكب في تجمع مغلق في أحد الفنادق في العاصمة الإدارية فور الوصول إليها، قبل التوجه، يوم غد الجمعة، إلى سلا لمواجهة فريقها المحلي.

وتعتبر مباراة، يوم غد، أول لقاء لهشام الدميعي خارج المدينة الحمراء رفقة الكوكب، بعدما قاده في المباراة السابقة إلى الفوز بثلاثية على شباب أطلس خنيفرة، لحساب الجولة 16 من القسم الاحترافي الثاني، في المباراة، التي جرت أطوارها في الملعب الكبير لمراكش، وقبلها الفوز على النادي القنيطري، وحسنية أكادير بهدفين لهدف وديا.

ويطمح الدميعي إلى تحقيق الانتصار الأول خارج مراكش رفقة الكوكب، كما يسعى لاعبو فارس النخيل إلى تأكيد الانتصار على خنيفرة، على أمل العودة بالنقاط الثلاث من سلا.

ويحتل الكوكب المراكشي الرتبة 13 بـ16 نقطة، فيما يوجد جمعية سلا في المركز التاسع بـ21 نقطة.