الاستماع إلى نائب وكيل للملك في تطوان مشتبه في اعتدائه على خادمته

جدة - عبدالحي حسين - أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان، أمس الأربعاء، نائبه الأول بالاستماع إلى نائب وكيل للملك في المدينة ذاتها بخصوص شكاية وضعتها ضده خادمته، تتهمه فيها بالاستغلال، والاعتداء عليها بالضرب، والجرح.

وكشفت مصادر موثوقة لـ”اليوم24″ أن المشتكية، البالغة من العمر 35 سنة، قدمت، مساء أمس، إلى مصلحة الديمومة للشرطة القضائية في تطوان، وهي في حالة صعبة نفسيا وبدنيا، إذ كانت علامات الضرب، والجرح بارزة في عدة مناطق من جسدها، وكانت الدماء لاتزال تغطي بعض ملامح وجهها.

ووضعت المشتكية نفسها في مصلحة الديمومة للشرطة القضائية في تطوان شكاية بمشغلها، ضمنتها كل أشكال العنف، والاعتداء، التي قالت إن مشغلها، الذي اقترب من سن التقاعد، مارسها عليها، منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتولى عميد الشرطة المداوم في المصلحة ذاتها الاتصال بالوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان لإطلاعه على حيثيات القضية بحكم أن المشتكى به يتمتع بالامتياز القضائي.

وحسب المصادر ذاتها، أمر الوكيل العام في تطوان بالاستماع إلى المشتكى به، ومواصلة إجراءات التحقيق في الحادث.

وأكد مصدر، مقرب من الخادمة المشتكية، أن هذه الأخيرة لا تزال تبحث عن محام يتولى الدفاع عنها، خصوصا أن خصمها في القضية نائب وكيل للملك، فيما كشف مصدر حقوقي أن هيأة حقوقية ربطت الاتصال بالمشتكية في أفق مؤازرتها قضائيا، ومعنويا.