اليمن.. السفير الاصبحي يشارك في المؤتمر الدولي الخاص بمهارات ومهن الغد في الرباط

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

شارك سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، اليوم، في المؤتمر الدولي الخاص بمهارات ومهن الغد المنعقد في العاصمة المغربية الرباط والذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو).



وناقش ممثلي الدول العربية والإسلامية ومؤسسات دولية من مختلف الدول المشاركون في المؤتمر، أهمية تعزيز القدرات والمهارات لجيل الشباب وبما يتناسب مع التطورات العلمية الهائلة التي يعيشها العالم.

وشدد المدير العام لمنظمة الايسيسكو في افتتاح المؤتمر، على ضرورة تطوير برامج التعليم في المنطقة لما من شأنه توفير فرص العمل ومواجهة التحديات الراهنة امام الفجوة الرقمية وردم هذه الفجوة ليتمكن الشباب من مواكبة التطورات والالتحاق بركب الثورة الرقمية والذي من شأنه خلق فرص العمل المناسبة وخلق استقرار اقتصادي فاعل.

كما اكد السفير الاصبحي، على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة عبر تطوير المهارات والقدرات بما يواكب السرعة الكبيرة التي يشهدها العالم خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وما فرضه ذلك من توجهات جديدة لابد من مواكبتها.