انت الان تتابع خبر بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إعفاء السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف من مهامه الرسمية.
ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية القرار الرسمي بشأن قرار الرئيس بوتين بإعفاء الدبلوماسي ماكسيموف من مهامه الرسمية كسفير لروسيا في العراق.
وجاء في الوثيقة "إعفاء ماكسيم ماكسيموف من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق"،وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنك"
وبموجب مرسوم آخر، عين بوتين إلبروس كوتراشيف سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق.