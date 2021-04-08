انت الان تتابع خبر بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إعفاء السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف من مهامه الرسمية.