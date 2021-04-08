شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 3 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجوم مسلح بكابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي أحد عناصر قوات الشرطة الأفغانية مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء هجوم مسلح لحركة طالبان استهدف مواقع أمنية في مقاطعة بغمان غرب العاصمة كابول.



وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، أن حركة طالبان المسلحة تكبدت خسائر بشرية في الاشتباك مع القوات الأمنية الأفغانية، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من مسلحي الحركة .

وأعلنت حركة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.