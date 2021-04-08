شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاردن يرحب بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لـ (الأونروا) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت المملكة الاردنية الهاشمية، بقرار الإدارة الأميركية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً.



وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي " أن الدعم المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة سيساعد الوكالة في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس".

واضاف الصفدي "ان المملكة الاردنية تثمن عاليا قرار الولايات المتحدة وتعتبره خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصاً في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية على الوكالة".