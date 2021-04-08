حتى نهاية ابريل الجاري.. تونس تفرض إجراءات احترازية جديدة لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تونس، تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى نهاية ابريل الجاري وذلك بعد ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالفيروس.



وتشمل الإجراءات الجديدة، حظر التجمعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجول الليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلا، ومنع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة فوزي مهدي" إن الإجراءات الجديدة تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيراً في العدوى بفيروس كورونا".

وأضافت حسناء بن سليمان "أن السلطات فرضت كذلك إجبارية الحجر الصحي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس الذين سيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة".

وسجلت تونس حوالي 265 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة.