بالصور.. "الغضبان" يؤدي صلاة الجنازة على محافظ بورسعيد الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد الأسبق، بمسجد الكبير المتعال.

وأكد "الغضبان" أن المحافظ الأسبق الراحل كان رجلًا وطنيًا مخلصًا له بصمات واضحة في محافظة بورسعيد، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات القومية التي ساهمت في الارتقاء بحياة المواطنين.

وولد اللواء أركان حرب سماح قنديل في 20 نوفمبر عام 1958 بمحافظة بورسعيد، وتخرج من الكلية الحربية عام 1981، وحصل على ماجستير علوم عسكرية، والدورة 45 أركان حرب.