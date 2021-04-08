تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة أتوبيس الهرم" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإتيان فعل فاضح بغرض التحرش بفتاة داخل أتوبيس بالهرم.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في القبض على أحد الأشخاص اتهمته فتاة بالتحرش بها داخل أتوبيس بمنطقة الهرم، ووثقت الواقعة بالفيديو.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى المجني عليها وقالت إنها استقلت أتوبيس من محطة مشعل بالهرم إلى الجيزة، وفوجئت بقيام المتهم بإتيان أفعال فاضحة أمامها فقررت تصويره وفضحه.

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه.