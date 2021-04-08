ضبط 1200 قضية تموينية على مدار يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري بالمحافظات.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2 طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل عبوات غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫25 طن "لحوم بلدية – مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 10 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخاله في عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية، وضبط المدير المسئول عن مخبز ببلدي – بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 222٫643 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط مالك مخبز بلدي – بمحافظة سوهاج، بحوزته 310 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني – بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1٫3 طن "سكر تمويني" – 360 عبوة "زيت تمويني" مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، وضبط 5٫7 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.