تبادل الاتهام بين بروكسل وأنقرة بشأن "الفيديو المهين"

ابوظبي - سيف اليزيد - تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإهانة، الثلاثاء، بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأثار المشهد الذي تم تصويره وانتشر بشكل واسع، جدلاً كبيرا في بروكسل، لا سيما وأن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة شهدت توترات في الفترة الماضية، قبل أن تهدأ نسبيا.

وقالت نائبة اشتراكية بالبرلمان الأوروبي، "إنه أمر مخز" و"ليست الطريقة التي يجب أن تدار بها العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي" يقول نائب آخر، عن "إهانة" بروتوكولية تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية خلال لقاء أردوغان.